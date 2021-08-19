Bakan Akar'dan IDEF'21' de kritik temaslar

Bu kapsamda Akar, Çad Ordu, Gaziler ve Savaş Mağdurları Sorumlu Bakanı Daoud Yaya Brahim, Burkina Faso Savunma Bakanı Aime Barthelemy, Moritanya Savunma Bakanı Henena Ould Sidi, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo ve Irak Savunma Bakanı Sadun ile ayrı ayrı görüştü.



Türkiye ve Irak arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları ile yüzlerce yıllık tarihi geçmişe vurgu yapılan görüşmede Akar tarafından, terör örgütü PKK'nın hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturduğu, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınır ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutları ve halkını korumakla, terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.



Milli Savunma Bakanı Akar'ın ayrıca terörle mücadelede hak, hukuk ve karşılıklı saygı içinde gerçekleştirilecek iş birliğinin önemine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı ile ortak eğitim ve tatbikatların artırılmasına, tedarik, lojistik, bakım ve onarım dahil savunma sanayii alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptığı belirtildi.

Akar, Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Akar ve Gnakade tarafından Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.



Bakan Akar ayrıca temasları kapsamında, Srilanka Savunma Bakanlığı Müsteşarı Kamal Gunaratne ve Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı İon Oprişor'u da kabul etti.

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