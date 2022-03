Bakan Akar’dan Harbiyeli töreninde mesajlar: Yaşananlardan ders almalıyız

Haberin Devamı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, “En büyük Harbiyeli” olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na (KHO) girişinin 123. yıldönümünde yaptığı konuşmada, dünyadaki ve özellikle Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı. Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda düzenlenen törene Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte katıldı. Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283’e geldiğinde tüm Harbiyeliler geleneklere uygun olarak ayağa kalkarak “İçimizde” dedi.

VATANI O MİLLETİN EVLATLARI KORUR

Akar törende yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına dikkat çekerek, “Görüyoruz ki bir milletin vatanını o milletin evlatları yani ordusu korur. Bunu bizzat günlerdir televizyonlardan seyrediyor ve gazetelerden okuyoruz” dedi. Yaşananlardan ders alınmasının önemine işaret eden Akar, Harbiyelilere hitabında şunları söyledi:

“İttifaklar, mutabakatlar, sözleşmeler, anlaşmalar tabii ki gerekli fakat sonuç olarak vatanı o milletin evlatları yani milletin ordusu koruyor. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi etkin, caydırıcı ve saygın olan orduya ihtiyacımız her zamankinden daha önemli ve gerekli. Sizler burada aldığınız eğitim ve yaptığınız uygulamalar ile yapacağınız tatbikatlar ve bilahare kıtalarda alacağınız tecrübelerle bu etkin, caydırıcı, saygın ordunun emir ve komutasında önemli görevler alacaksınız. Bu bilinçle istekli ve yetenekli olmak için her türlü fırsattan istifade ile öğretmenleriniz, komutanlarınız, sizi en üst düzeyde istekli ve yetenekli kılacak. Kazanacağınız bu yetenekler arasında en önemlisi mücadele, azim ve kararlılıktır. Azim ve kararlılıkla, ciddiyetle, samimiyetle, inançla, imanla mücadele edeceksiniz. Tüfekle, tankla, topla, uçakla, gemilerimizle en üst teknolojiyi kullanarak, ancak gerektiğinde de taşla, sopayla, kazmayla, kürekle mücadele edecek asla teslim olmayacaksınız. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı sizin en temel vasfınız olacak.”