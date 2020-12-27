AA
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Bakan Akar’dan flaş sözler: Meşru hedef olarak görüleceklerdir…
Milli Savunma Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında ‘Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir’ dedi.
Akar açıklamasının devamında ise ‘Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım’ ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar birazdan…
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