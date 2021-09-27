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Bakan Akar'dan Deniz Kuvvetleri Günü kutlaması

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Deniz Kuvvetleri Günü
Bakan Akardan Deniz Kuvvetleri Günü kutlaması

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 483'üncü yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

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ANKARA (DHA) -  Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Preveze Deniz Zaferi'ni 'denizcilik tarihinin önemli dönüm noktası' olarak nitelendiren Akar, "Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının kendisinden sayıca çok daha fazla olan birleşik Haçlı donanmasına karşı ustalıkla yaptığı taktik baskın neticesinde elde edilen bu zaferle birlikte Akdeniz’deki Türk hakimiyeti tam anlamıyla pekişmiş ve Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuştur" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdüğü dönemden geçtiğini vurgulayan Akar, "Deniz Kuvvetleri'miz, salgın şartlarına rağmen sadece 2020 yılı içerisinde tüm zamanların en yüksek deniz seyir süresi olan 200 bin saate ulaşmış, yine dünyadaki en büyük orduların dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda 'TCG' Giresun gemimiz, 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir" diye konuştu.

Geçen sene Orta Akdeniz'de görevdeyken babasının vefat haberini alan Deniz Yarbay Kemal Çelebi'nin cenaze törenine katılmasına yönelik planlamaları reddederek, görevinin başında kalmaya devam ettiğini hatırlatan Bakan Akar, büyük kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini sürdüren tüm personelin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlayarak, başarı dileklerini iletti.

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Deniz Kuvvetleri Günü