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Bakan Akar'dan '29 Ekim' mesajı

#29 Ekim#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanı
Bakan Akardan 29 Ekim mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun operasyonlarını yaptığımız bu dönemde; başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz" dedi.

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Bakan Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Akar, Cumhuriyetin 98'inci yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Asil milletimiz; şanlı tarihimiz boyunca daima bağımsız yaşama iradesi ortaya koymuş ve bu uğurda birçok mücadeleden zaferle çıkmayı başarmıştır. Cumhuriyetimiz de yine böyle bir iradenin tecellisi olan ve asil milletimizin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ifade eden 'ya istiklâl ya ölüm' ilkesi ile başlattığı milli bir mücadele sonunda kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefini benimsemiş olan cumhuriyetimiz, bu ilke doğrultusunda hemen her alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elde ettiği büyük başarılarla uluslararası ilişkilerde bir özne haline gelen, her geçen gün etki ve ilgi alanı genişleyen ülkemiz, bölgesinde ve dünyada etkin bir güç haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'BU EMANETİN KORUNMASI BİZLERİN EN ÖNCELİKLİ GÖREVİ'

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Bakan Akar, cumhuriyetin şehit ve gazilerden miras kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bilinmelidir ki, cumhuriyetimiz aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden bize miras kalan kutsal bir emanettir. Bu emanetin her yönü ile gelişmesi, geliştirilmesi, doğabilecek her türlü tehlikeden titizlikle korunması bizlerin en öncelikli görevidir. Bu bilinçle Millî Savunma Bakanlığı, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe güvenle taşımak için gece gündüz yılmadan, yorulmadan var gücüyle çalışmaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun operasyonlarını yaptığımız bu dönemde; başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız. Aynı zamanda dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara katkı sunmaktayız."

Bakan Akar, mesajının devamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şu ifadelere yer verdi:
"Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda azimle ve gayretle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyor, asil milletimizin ve tüm mensuplarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerle kutluyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#29 Ekim#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanı

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