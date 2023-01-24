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Bakan Akar: Zap teröristlerden temizlendi

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#Hulusi Akar#Kuzey Irak#Pençe Kilit Operasyonu
Bakan Akar: Zap teröristlerden temizlendi
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 12:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonunda belli bir aşamaya gelindiğini belirterek, “Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Pençe Kilit Operasyonuyla birlikte Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli, 506 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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Akar, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçtiğini belirterek yapılacak faaliyetlere ilişkin sorusu üzerine Akar, "Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi. 

NATO TEMASLARIMIZ VAR

İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirilen ziyarette "Type-23 firkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığına" ilişkin haberleri hatırlatılması üzerine Akar, "Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil.  Bizim İngiltere Savunma Bakanı Sayın Wallace ile ikili ilişkiler, NATO kapsamında temaslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti" diye konuştu.

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Akar, askeri eğitim iş birliği, tatbikatlar ve savunma sanayii konularında aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya olmak üzere birçok ülke ile görüşmelerinin olduğunu belirterek, İngiltere'deki temaslarının da bunlardan biri olduğunu açıkladı.

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TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit operasyonundaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirtti. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar,  "Bizim tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması gereken ne varsa yapıyoruz" diye konuştu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla devam ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Pençe Kilit Operasyonunda belli bir aşamaya gelindi. Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe Kilit Operasyonuyla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Pençe Kilit operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600’e yakın mağara, sığınak ile 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silah ile 533 bin 275 mühimmat ele geçirdi."

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#Hulusi Akar#Kuzey Irak#Pençe Kilit Operasyonu

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