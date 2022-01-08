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Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünüyor

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Yunanistan
Bakan Akar: Yunanistan, kuzu postuna bürünüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan, her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye çalışmakta” dedi.

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Doktor Sadık Ahmet anısına hazırlanan “Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet Anma Programı”, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Programa katılım sağlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sadık Ahmet’e Allah’tan rahmet dileyerek konuşmalarına başladı.

YUNANİSTAN, KUZU POSTUNA BÜRÜNEREK MAĞDUR İMAJI VERMEYE ÇALIŞMAKTA”

Sadık Ahmet’in ömrünü davası yolunda harcadığını anlatan Bakan Akar, Ahmet’in baskılara rağmen davasından geri adım atmadığını ve cesareti ile gençlere örnek olduğunu söyledi. Bakan Akar, Yunanistan ile Türkiye’nin arasındaki mevcut sorunlara da değinerek, “Yunanistan ile Ege’de, Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta birtakım sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlar bazı Yunan siyasilerin uluslararası hukuktan ve gerçeklikten uzak, gerçeklikten kopuk, popülist ve uzlaşmaz tavırlarıyla daha da derinleşmektedir. Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan, her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye, AB üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, sunni bir tehdit algısı oluşturarak ittifak içerisinde ittifak kurmaya çalışmakta, Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-AB-ABD veya Türkiye-NATO sorunu haline getirmek için de çabalamaktadır. Yunanistan, aramızda çözüm bekleyen hemen her konuda uluslararası hukuka, akla, mantığa ve tarihi gerçeklere aykırı hareket etmektedir” diye konuştu.

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“YUNANİSTAN, BAZI ÜLKELERİN TEŞVİK VE KIŞKIRTMALARIYLA DA PROVOKATİF BİR SİLAHLANMA SEVDASINA KAPILMIŞ BULUNMAKTADIR”

Yunanistan’ın hukuk ve akıl dışı tüm eylemlerinin yayılmacı anlayışını en açık şekilde ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Akar, “1832’de 47 bin 517 kilometrekarelik yüz ölçümü ile kurulan Yunanistan’ın günümüze kadar 7 aşamada yaklaşık üç kat büyüklüğe ulaşması da bu yayılmacılığın açık bir göstergesidir. Bütün bunlar bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayan, aksine gerginliği tırmandıran, komşuluğa ve müttefiklik ruhuna aykırı eylemlerdir. Ayrıca Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif bir silahlanma sevdasına kapılmış bulunmaktadır. Bu yaklaşımın beyhude bir çaba olduğunu bazı Yunan akademisyenler, diplomatlar ve komutanlar da açık yüreklilikle ifade etmektedir” cümlelerine yer verdi.

Bakan Akar, Yunanistan’ın Türklere kısıtlayıcı ve baskıcı uygulamalarını sürdürmekte olduğunu da ekledi.

YTB Başkanı Abdullah Eren ise kitap çalışmasını yaparken duygu dolu bir hafta geçirdiklerini anlatarak, “Biz bu kitap çalışmasını yaparken duygu dolu hafta geçirdik. Benim için de hissiyat dolu bir program. Sadık Ahmet’e layık olmaya çalışan bir eser meydana getirdik. Bu çalışma ona vefamızı göstermek için yaptığımız bir çalışma. Bu çalışma Sadık Ahmet’in verdiği mücadelenin bugünlere ışık olduğunu gösteriyor” sözlerine yer verdi. Eren, kitapta emeği geçenlere de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise programa mesaj göndererek Sadık Ahmet’e Allah’tan rahmet diledi, YTB’ye de teşekkür etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise programa video mesaj yolladı.

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Yunanistan

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