Bakan Akar: Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacak

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından bir grup gazetecinin Suriye’ye operasyon ve Ukrayna tahılı için yapılan görüşmeler konusunda sorularını yanıtladı. Bakan Akar, özetle şunları söyledi:

TERÖR KORİDORUNU PARÇALADIK

(Suriye’ye operasyon) Tüm faaliyetlerimizde olabildiğince ilkeli, açık, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun davranıyoruz. Diyoruz ki biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Bizim derdimiz bu. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden bir oluşumu sınırlarımızda istemiyoruz. Buna ‘terör koridoru’, ‘terör oluşumu’ ne denirse denilsin. 2016’dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir.

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KİMSE BİZE ENGEL OLMASIN

Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor.

GEREKENİ YAPMAYA HAZIRIZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği bize yönelik taciz, saldırı girişimleri bu iki bölgeden (Tel Rıfat ve Menbic) yoğunlaşmış durumda. Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır.”

TAHIL KRİZİ

Bakan Akar, Ukrayna’nın 20 milyon tondan fazla tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması için yapılan görüşmelerin önemli olduğunu belirterek, Türkiye’nin “tahıl koridoru” konusunda yürüttüğü diplomasi trafiğine dikkat çekti: “Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya, Ukrayna ve BM ile görüşüyoruz, sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Türkiye olarak biz koordine ediyoruz.”