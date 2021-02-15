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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, video telekonferans toplantısı düzenledi

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Bakan Akar, video telekonferans toplantısı düzenledi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi" denildi.

Bakan Akar, video telekonferans toplantısı düzenledi


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