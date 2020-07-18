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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 18.07.2020 - 00:14,Son Güncelleme:

Bakan Akar ve Varank 'Yerli Otomobil Fabrikası' alanında incelemelerde bulundu

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Bakan Akar ve Varank 'Yerli Otomobil Fabrikası' alanında incelemelerde bulundu
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği fabrika alanında incelemede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Temmuz'da temel atma programı gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin üretileceği fabrika alanında incelemede bulundu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Askeri Hara bölgesinin içinde yer alacak olan fabrika alanında, incelemelerde bulunan Bakanlara AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Zafer Işık da eşlik etti. 

 

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