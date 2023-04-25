Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova’da

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ı taşıyan uçağı, Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani'nin yanı sıra bu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı ‘dörtlü toplantı’ya katılacak.

Bakan Akar’ın toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştireceği ifade edildi.