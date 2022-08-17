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Bakan Akar ve Malezya Kralı Şah'tan savunma sanayisi şirketine ziyaret

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Malezya Kralı
Bakan Akar ve Malezya Kralı Şahtan savunma sanayisi şirketine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 16:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki savunma sanayisi şirketini ziyaret etti.

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Türkiye'ye ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, beraberindeki heyetle FNSS şirketinin üretim tesislerini ziyaret etti. Kral Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.

Bakan Akar ve Malezya Kralı Şahtan savunma sanayisi şirketine ziyaret

Tesiste üretilen zırhlı muharebe araçları hakkında bilgi alan Şah, daha sonra araçların üretildiği fabrikada incelemelerde bulundu.

Malezya Kralı Şah ve Bakan Akar, tesiste üretilen zırhlı araçlara binerek test etti.

Bakan Akar ve Malezya Kralı Şahtan savunma sanayisi şirketine ziyaret

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Kral Şah ve Bakan Akar ayrıca zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi izledi.

Bakan Akar ve Malezya Kralı Şahtan savunma sanayisi şirketine ziyaret

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Malezya Kralı

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