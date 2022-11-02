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Bakan Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanı#Irak Sınırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 14:39

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Hakkari'de sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari'ye geldi.

Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, helikopterlerle sınır hattına geçti.

Bakan Akar'ın beraberindeki komuta kademesi ile sınır birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

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#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanı#Irak Sınırı

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