Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç'tan 'Ekmeğe Zam' Açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Memduh Büyükkılıç#TUSAŞ#Hulusi Akar
Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıçtan Ekmeğe Zam Açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 18:13

Erciyes Üniversitesi ile TUSAŞ arasında Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı iş birliği protokolüne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gazetecilerin sorusu üzerine yaptıkları açıklamada, Kayseri’de ekmeğe zammın söz konusu olmadığını vurguladılar.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ile TUSAŞ arasında Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “Bugün çok mutlu ve heyecanlı, gururlu olduğumuz bir gündür. Gençlerimizle beraber oturduk, konuştuk, savunma sanayimizi, üniversitemizin yaptıkları faaliyetleri, TUSAŞ’ımızın başarıları heyecan verici gelişmeler var. Bu arada maalesef fitne, fesat yuvalarından kafa karıştırıcı iddialar ortaya çıkıyor. Bu haberi duyar duymaz sayın belediye başkanımızla, valimizle konuştuk. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Vatandaşımız rahat olsun” diye konuştu.

Haberin Devamı

Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıçtan Ekmeğe Zam Açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da yine gazetecilerin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı;

“Ekmeğe herhangi bir zam söz konusu değildir. Bu bilgi kirliliğidir, eğer ihtiyaç duyulursa daha sonraki süreçlerde değerlendirilir. Şuan itibariyle herhangi bir söz konusu değildir. Ekmek Kayseri’mizde 4 TL’dir. Kamuoyuna saygıyla arz olunur.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Memduh Büyükkılıç#TUSAŞ#Hulusi Akar

BAKMADAN GEÇME!

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı
NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler
Bahar alerjisi artık daha güçlü ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla | 7 SORU 7 YANIT

Bahar alerjisi artık daha güçlü! ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla' | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık