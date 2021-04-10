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Gündem
DHA
Haber Giriş: 10.04.2021 - 20:19 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkemizi ziyareti dolayısıyla İstanbul’da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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