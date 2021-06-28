Bakan Akar, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Manas Uluslararası Havalimanı’nda Savunma Bakan Yardımcısı Akılbek İbrayev, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar’a yerel kıyafetli iki genç tarafından Kırgız adetlerine uygun olarak yöresel ekmek ikram edildi. İkram edilen ekmekten alan Akar daha sonra Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.



Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan’dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, Büyükelçilik Şeref Defteri’ne şunları yazdı:



"Resmi görüşmeler yapmak üzere ata vatan toprağı Kırgızistan’a bulunmaktan ve Bişkek Büyükelçiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunan Türkiye ile Kırgızistan arasında başta siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri alanlarda olmak üzere çok boyutlu ve stratejik ilişkiler bulunmaktadır. Bişkek Büyükelçiliğimizin çalışmaları da iki kardeş ülke arasındaki bu ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır."

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara