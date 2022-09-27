Bakan Akar: TSK’ya dil uzatanları kabul etmemiz mümkün değil

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MEHMETÇİK GÖREVİNİ BÜYÜK BİR BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ: “TSK yoğun bir dönemden geçiyor. Mehmetçik şu ana kadar kendine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdi. Terörle mücadele zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük bir başarıyla sürüyor.

36 BİN 143 TERÖRİST ETKİSİZ: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Terörle mücadelede başlayan yeni dönemde, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 36 bin 143 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl ise ocak ayından itibaren Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 2 bin 874 terörist etkisiz hale getirildi.

PENÇE-KİLİT BAŞARIYLA SÜRÜYOR: Pençe Kilit Operasyonu büyük bir başarıyla sürüyor. Operasyon kapsamında 397 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün mağaralar, sığınaklar, barınaklar, sözde karargâhlar, her taraf tek tek kontrol ediliyor.

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BOŞ BOŞ KONUŞANLAR, ORDUBOZANLAR VAR: Son zamanlarda yazılı ve sözlü basında TSK’ya dil uzatanlar var. İleri geri, boş boş konuşanlar, ordubozanlar var. Silahlı Kuvvetlerimiz şu anda çok şükür büyük bir övünç ve güvenle, yüksek bir moral ve motivasyonla kendisine verilen görevleri zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük başarıyla yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul. Devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir. ”