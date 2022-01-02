Bakan Akar: Teröristlerden başka hedefimiz yok

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Akar, HİK uçağı Doğu Akdeniz semalarındayken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telsiz-telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Şanlıurfa’ya geçti. Akar, birliklerin komutanları ile video telekonferans toplantısında şunları söyledi: “Teröristlerden başka bir hedefimiz yoktur. Şehitliklerimizde Türkler, Kürtler, Araplar yan yana yatıyor. 2015’ten bu yana 33 bin 259, son bir yılda 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler artık iki gece aynı yerde yatamıyorlar.”