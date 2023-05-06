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Bakan Akar: Terör bitmedi rehavet yok

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#Hulusi Akar#AK Parti#Terörist
Bakan Akar: Terör bitmedi rehavet yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Terör bitmedi, rehavet, zafer sarhoşluğu, şımarıklık yok. Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 3 günde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

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AK Parti Kayseri milletvekili adayı da olan Bakan Akar, Kayseri Sanayici ve İşinsanları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Akar, Mehmetçik’in terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını söyledi.

Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını ifade eden Akar, “Terör bitmedi, rehavet, zafer sarhoşluğu, şımarıklık yok. Mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 3 günde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi” dedi. 

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#Hulusi Akar#AK Parti#Terörist

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