Bakan Akar: Temennimiz F-16 sürecinin olumlu sonuçlanması

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’den F-16 savaş uçakları tedarikiyle ilgili şunları söyledi:

“(Mariupol’deki başta Türk vatandaşları olmak üzere sivillerin tahliyesi) Türklerle birlikte tüm sivilleri tahliye etme konusunda her türlü hazırlığı yaptık. Kentin bir bölümü Rusya bir bölümü ise Ukrayna kontrolünde. Gayret gösteriyoruz.

ABD DIŞİŞLERİ’NİN YANITI

(ABD’den F-16 teminine ilişkin süreç) Bizim Viper denilen blok 70 F-16’lara ihtiyacımız var. Bununla birlikte elimizdeki F-16’ların da modernizasyonu gerekiyor. ‘Yabancı Askeri Satışlar’ kapsamında süreci başlattık. ABD Savunma Bakanlığı’ndaki süreç ABD Dışişleri Bakanlığı ile devam ediyor.

(Kongreden gelen soruya ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği cevabın yer aldığı mektup) Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması.

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FRANSA VE İTALYA’YLA TEMASLAR

(SAMP-T füze projesi) Sayın Cumhurbaşkanımız konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi ile biz de iki ülkenin savunma bakanları ile görüştük. Üçlü bir görüşme yapılması gerekiyor ancak şu anda Fransa’da bir seçim süreci söz konusu. Temennimiz başlayan sürecin olumlu sonuçlanmasıdır.”