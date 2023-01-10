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Bakan Akar “Tek Vatan Harekatı” gazileri ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Türkiye Muharip Gaziler Derneği#Azerbaycan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 19:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği yönetimi ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı "Tek Vatan Harekatı" gazileriyle bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Azerbaycan Karabağ Gazileri Heyetini Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Azerbaycan'ın "Tek Vatan Harekatı" ile işgal altındaki topraklarını kurtardığını hatırlatan Bakan Akar, “Azerbaycan ordusu büyük bir başarıyla harekatı gerçekleştirdi. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

İşgal altındaki toprakların 44 gün süren harekatla kurtarılmasının önemine vurgu yapan Akar, "Türkiye ve Azerbaycan’ın 'Tek millet iki devlet', 'Bir ananın iki oğlu' olduğunu tüm dünya gördü. Bundan sonra herhangi bir şekilde Türkiye'ye, Azerbaycan'a karşı bir planı olan varsa adım atmadan önce iki defa düşünecek" ifadesini kullandı.

Bakan Akar “Tek Vatan Harekatı” gazileri ile bir araya geldi



"KAZANILAN ZAFERİN GURURU, ÖVÜNCÜ SİZLERE AİT"

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Şehitlerin, gazilerin fedakarlıklarının nesiller boyu hatırlanacağını, tarihte önemli bir yer alacağını vurgulayan Akar, "Sizleri kazanılan bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Şehitlerimize rahmet, siz gazilerimize şifalar diliyorum. Büyük fedakarlıkla herkes üzerine düşen görevi yapmaya gayret gösterdi. Kazanılan zaferin gururu, övüncü sizlere ait" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın kederde, kıvançta bir ve beraber olduğunu aktaran Akar, "Tek yumruk ve tek yürek olacağız. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Cenap Prezident Aliyev'in çizdiği çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" diye konuştu.

Azerbaycanlı gaziler adına yapılan konuşmada ise, “Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye arkamızda, yanımızda olmasaydı bunu başaramazdık. Desteğinizi asla unutmayacağız. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sizler, tüm Türkiye yanımızda oldunuz. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü olması dünyada Türk’ün güçlü olması demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin geldiği noktadan büyük gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AKAR, ŞEHİT ÜSTEĞMEN İLE FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

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Bakan Akar görüşme sırasında, "Tek Vatan Harekatı" şehitlerinden Üsteğmen Valeh Memiyev ile çekilen fotoğrafını da göstererek şehitleri bir kez daha rahmetle andı.

Üsteğmen Valeh Memiyev, Azerbaycan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndaki başarılarından dolayı Akar'dan ödül almıştı. Bu sırada Akar'a "İşgal altındaki topraklarımızı kurtaracağız" sözü veren Üsteğmen Memiyev, "Tek Vatan Harekatı"nda Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında görev aldıktan sonra şehit olmuştu. Memiyev'in şehit olmadan önce "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a verdiğim sözü tuttum" ifadesini kullandığı belirtilmişti.

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#Hulusi Akar#Türkiye Muharip Gaziler Derneği#Azerbaycan

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