Bakan Akar: Tahıl girişiminin devamı yönünde çalışıyoruz

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna tahılının dünyaya açılması için oluşturulan tahıl koridoru ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Akar, süresi 18 Mart'ta dolacak 'Tahıl Girişimi Belgesi'nin devamı için taraflarla görüştüklerini belirterek, "Tahıl girişiminin tarafları olan BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna, girişimin 2'nci defa uzatılmasına yönelik olumlu görüşünü açıkladı. Rusya da benzer şekilde girişimin uzatılması konusunda olumlu tavır sergiliyor. Biz de tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Devam eden sevkiyat kapsamında, Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı, 790'a ulaştı. Sevkiyatı yapılan buğday, mısır, arpa gibi tahıl ürünlerinin miktarı ise 23 milyon 400 bin tonu geçti. Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.