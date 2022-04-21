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Bakan Akar, Tacikistanlı mevkidaşı ile anlaşma imzaladı

#Ankara#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar
Bakan Akar, Tacikistanlı mevkidaşı ile anlaşma imzaladı

Türkiye ve Tacikistan arasındaki Askeri Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Sherali Mirzo tarafından imzalandı.

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Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Orgeneral Sherali Mirzo’yu Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Orgeneral Mirzo'nun tören mangasını selamlamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Bakan Akar, Tacikistanlı mevkidaşı ile anlaşma imzaladı

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Tacikistan arasındaki ortak inanç ile tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olunduğu belirtildi. Bakan Akar tarafından ayrıca, iki ülke arasında askeri eğitim iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ve FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinin öneminin ifade edildiği belirtildi.

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Bakan Akar, Tacikistanlı mevkidaşı ile anlaşma imzaladı

Heyetler arası toplantının ardından Türkiye ve Tacikistan arasındaki Askeri Çerçeve Anlaşması, iki bakan tarafından imzalandı. Görüşmelerin ardından Akar ve Mirzo Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na giderek harekat merkezinde incelemelerde bulundu.

 

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#Ankara#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar

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