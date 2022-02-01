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Bakan Akar: Suşa beyannamesi yolumuzu belirleyici bir belge

#Hulusi Akar#Zakir Hasanov#Suşa Beyannamesi
Bakan Akar: Suşa beyannamesi yolumuzu belirleyici bir belge

Bakan Akar ve Hasanov, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, "Şuşa Beyannamesi yolumuzu, stratejimizi belirleyici bir belge. Bu belge istikametinde yaptığımız çalışmalar var. Askeri eğitim, iş birliği konularındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte savunma sanayi, silahlı kuvvetlerimizin donanımı konusunda neler yapabileceğimizi de karşılıklı görüşmelerle belirliyoruz. Bu konularda da önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Önce baş başa görüşen ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Akar ve Hasanov daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. "Değerli can kardeşim" diye hitap ettiği Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'u Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Akar, "İkili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in çizdikleri çerçeve kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Şuşa Beyannamesi'nin önemine değinen Akar, "Şuşa Beyannamesi yolumuzu, stratejimizi belirleyici bir belge. Bu belge istikametinde yaptığımız çalışmalar var. Askeri eğitim, iş birliği konularındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte savunma sanayii, silahlı kuvvetlerimizin donanımı konusunda neler yapabileceğimizi de karşılıklı görüşmelerle belirliyoruz. Bu konularda da önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan ordusunun 44 gün süren "Vatan Muharebesi" ile işgal altındaki topraklarını geri aldığını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Özellikle Karabağ'da yoğun bir çalışma var. Tarımdan, hayvancılığa, endüstriden, yollara kadar yoğun çalışma, yapılaşma var. Bu konuda da karşılıklı görüşmeler yoluyla ilerlemelerin nasıl olacağını, bunun savunma ve güvenliğe yansımalarını da değerlendirdik. Önemli konulardan biri de; Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Aliyev'in görüşmelerinin ardından Ermenistan'a uzatılan bir barış eli var. Bu barış elinin değerlendirilmesini bekliyor, temenni ediyoruz. Bu sayede sadece Azerbaycan-Ermenistan veya Ermenistan-Türkiye değil bütün Kafkasya'da barışın, huzurun buna bağlı olarak da refahın hakim olması için gayret gösteriyoruz."

Bakan Akar: Suşa beyannamesi yolumuzu belirleyici bir belge

Azerbaycan ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesine yönelik gösterdikleri gayrete vurgu yapan Akar, şunları kaydetti:

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"Bunun başka ülkelere karşı tehdit olmadığının bilinmesini istiyorum. Silahlı kuvvetlerimizin gelişmesi, ülkelerimizin ve milletimizin savunmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ordularımızın her geçen gün daha ileri gitmesinden de büyük memnuniyet duyuyoruz. 'İki devlet tek millet' olan Azerbaycan ve Türkiye'nin Kafkasya'ya barış ve huzurun gelmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini herkes görüyor. Temennimiz bir an önce barışa, huzura kavuşarak herkesin güven ve refah içinde yaşamını sürdürmesidir."

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da gösterdiği misafirperverlikten dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti.

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Gerçekleştirdikleri görüşmelerde bölgedeki askeri ve siyasi durumu müzakere ettiklerini ifade eden Hasanov, "Ortak faaliyetlerimizin istikametlerini belirledik. Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı şekilde hayata geçirdiği faaliyetleri müzakere ettik" dedi.

44 gün süren "Vatan Muharebesi" sonrasında yapacakları çok işlerinin olduğunu belirten Hasanov, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Azerbaycan ordusunun yapısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ordu yapısına benzer reformlar yapıyoruz. Bu yönde TSK’nın Azerbaycan’a büyük desteği var. Bu konuda da büyük yol kat ettik. Milli Savunma Bakanına bir kez daha teşekkür ediyorum, tüm konularda bize destek veriyor. Kısa zamanda Azerbaycan ordusunun savaş yeteneğini artıracağından ve tüm uygulamaları hayata geçirerek TSK ile birlikte faaliyete hazır olacağından eminim."

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#Hulusi Akar#Zakir Hasanov#Suşa Beyannamesi

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