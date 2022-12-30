Bakan Akar Suriye zirvesini anlattı: Görüşmeler devam edecek

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Suriye ile 11 yıl sonra bakan düzeyinde ilk temas önceki gün sağlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada Suriyeli muhataplarıyla bir araya geldi. Üçlü toplantıya Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanları katıldı.

TERÖR VE GÖÇ VURGUSU

İki saate yakın süren toplantının ardından açıklama yapan Bakan Akar, şunları söyledi: “Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu vurguladık. Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Suriye’den Türkiye’ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik.

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3’LÜ FORMATTA MUTABAKAT

Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlanabileceğini değerlendiriyoruz. Üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardık. ”

Önceki gün 3’lü zirve için Moskova’ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Vnukova Havalimanı’nda Rus yetkililer, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

KARDEŞLERİMİZİ ZORA SOKMAYIZ

Akar ayrıca “Bizim Türkiye’de ve Suriye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız” diye konuştu.

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Sergey Şoygu

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aralık başında Türkiye-Suriye ve Rusya arasında üçlü görüşme mekanizmalarının kurulması önerisinden bahsetmiş, “Şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız” demişti.