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Bakan Akar: Sudan'dan tahliyeler için 5 'Koca Yusuf' uçağı görevlendirdik

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#Hulusi Akar#Sudan#Tahliye
Bakan Akar: Sudandan tahliyeler için 5 Koca Yusuf uçağı görevlendirdik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 22:13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için 5 'Koca Yusuf' uçağının görevlendirildiğini ve uçakların Sudan'a gittiğini açıkladı. Bakan Akar, ayrıca Port Sudan'a inen uçaklardan birinin Türk vatandaşlarını yurda getirmek için havalandığını ve tahliyelerin yarın akşama kadar tamamlanmış olacağını da duyurdu.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Sanayi Odasının olağan meclis toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik gelen soru üzerine Bakan Akar, Sudan'da gruplar arasında çeşitli çatışmaların yaşandığını belirtti.

Bu çatışmaların neden olduğu risk durumlarına dikkati çeken Bakan Akar, "Bu durumlara bağlı olarak da Sudan'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik Dışişleri Bakanlığımızla planlama yaptık ve bunu uygulamaya başladık. Bir kısım vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti" diye konuştu.

Hala tahliye ihtiyacı olan yerlere yönelik de faaliyetlerin devam ettiğini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

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"Bu yerlere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. Bu uçaklarımızın emniyetli şekilde görevlerini yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. C-130 tipi üç uçağımızın, Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna'dan 210 vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da A400M tipi iki uçağımızı da Port Sudan'a indirdik. Orada 250 vatandaşımızın olduğu yönünde bilgimiz var. Bu uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için Port Sudan'dan havalanacak."

Uçakların intikallerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, "Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak. Bu arada hem bölge hem Dışişleri Bakanlığımız ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Emniyetli şekilde vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışıyoruz ve inşallah bunu başarıyla tamamlayacağız" dedi.

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#Hulusi Akar#Sudan#Tahliye

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