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Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

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#Bakan Akar#Sergey Şoygu#Rusya Savunma Bakanı
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 15:56

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. İki bakan görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldı.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar, Suriye’nin kuzeyinde sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan taciz ve saldırılar ile sivil yerleşim alanları ve vatandaşları hedef alan eylemlere karşı gereken cevabın verildiği ve verilmeye devam edeceğini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Akar görüşmede, terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin Türkiye'nin en önemli önceliği olduğunu belirtti.

Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının büyük önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.

TAHIL KORİDORU MEMNUNİYETİ

Bakan Akar, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki katkı ve iş birliğinden duyulan memnuniyetini ifade etti.

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#Bakan Akar#Sergey Şoygu#Rusya Savunma Bakanı

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