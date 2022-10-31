Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

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Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar telefonda görüştü.

Akar, telefon görüşmesinde, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesini beklediklerini iletti.

1⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin son durum ele alındı.https://t.co/fMjxn8Av1B#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/Vp8h9Pgnyg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2022

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili anlaşmaların uygulanmasının Rusya tarafından askıya alınmasıyla ilgili konuları istişare etti." denildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 29 Ekim’de yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rus savaş gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamakla görevli sivil gemilere karşı gerçekleştirdiği saldırılar sonucu gemilerin güvenliğini garanti edemeyeceği gerekçesiyle Rusya’nın anlaşmayı askıya aldığı belirtilmişti.