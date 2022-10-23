Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. İkili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularının ele alındığı görüşmede; bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek provokasyonlara ilişkin dikkatli ve tedbirli olunması, sahadaki bu tür girişimler ile ilgili olarak koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışılması için bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Bakar Akar, bölgede ateşkesin sağlanması, barışın temini, insani yardım ile istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.