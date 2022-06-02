Bakan Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü 

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya ziyareti kapsamında Başbakan Nicolae lonel Ciuca ile görüştü.

İkili ve bölgesel savunma güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alındığı ve olumlu, yapıcı geçen görüşmede Akar, İki ülke arasında askeri eğitim iş birliği alanlarındaki faaliyetlerin artarak devam etmesinin gerekliliğini ifade etti.

MONTÖ VURGUSU

Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Romanya’nın Avrupa güvenliğine sunduğu katkılara dikkat çeken Akar, Karadeniz’de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde barış ve istikrar ile Montrö rejiminin korunmasına vurgu yaptı.

İŞ BİRLİĞİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilan edilmesi, insani yardımların devam etmesi ve gerginliğin azaltılmasının önemi vurgulayan Akar, terör örgütü FETÖ ile mücadelede destek ve iş birliğinin öneminin altı çizdi.

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Bakan Akar’ın yeni görevinden dolayı tebrik ettiği Ciuca da Milli Savunma Bakanı Akar’ı Romanya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.