Bakan Akar, Prince of Wales uçak gemisinde incelemelerde bulundu

Resmi ziyaret kapsamında İngiltere’ye giden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Londra temasları sürüyor. Dün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile Prince of Wales uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Resmî ziyaret kapsamında Londra’da bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte Prince of Wales uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.https://t.co/2m5p227ha7#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/QoresOaJoZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021

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