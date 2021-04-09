MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Akar, Prince of Wales uçak gemisinde incelemelerde bulundu
GeriGündem Bakan Akar, Prince of Wales uçak gemisinde incelemelerde bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 09.04.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Prince of Wales uçak gemisinde incelemelerde bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Akar, Prince of Wales uçak gemisinde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Prince Of Wales uçak gemisini ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında İngiltere’ye giden Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Londra temasları sürüyor. Dün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile Prince of Wales uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, Prince of Wales uçak gemisinde incelemelerde bulundu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi