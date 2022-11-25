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Bakan Akar: Pençe Kılıç Harekatı'nda 326 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Pençe Kılıç Harekatı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 10:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kılıç Harekatı'nda hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Bakan Akar, TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasına ilişkin, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz" ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pençe Kılıç Harekatı'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Bakan Akar, "Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"326 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe- Kılıç Harekatı’nın başarıyla devam ettiğini kaydeden Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 326 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

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"ABD GÖZLEM NOKTASININ VURULDUĞU" İDDİASI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde "ABD gözlem noktasını vurduğu" iddiasının sorulması üzerine Bakan Akar, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz" yanıtını verdi.

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ESAD İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" sorusuna Bakan Akar, "Küçük-büyük, irili-ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline geldiğine vurgu yapan Akar, "Her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. 

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Pençe Kılıç Harekatı

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