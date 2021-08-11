Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, mevkidaşı Zobaida Jalal ile parlamento binasındaki makamında bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar, iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliğinin geldiği düzeyden duyulan memnuniyeti, bu seviyenin daha da artırılmasının önemine değindi.

Bakan Akar, ayrıca FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede birlikte hareket edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

BAŞBAKAN İMRAN KHAN İLE GÖRÜŞTÜ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyareti kapsamında, sabah saatlerinde Başbakanlık Konutu'nda Başbakan İmran Khan tarafından kabul edildi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı bildirildi. Görüşmede Akar tarafından ayrıca Türkiye ve Pakistan arasındaki derin tarihi bağlara vurgu yapıldığı, orman yangınları ile mücadelede Pakistan'dan gelen destek mesajlarının güç verdiğine, Türkiye'nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğine ve askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değinildiği öğrenildi.

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