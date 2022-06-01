Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Asif ile bir araya geldi

#Ankara#Milli Savunma Bakanlığı#MSB
Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Asif ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile görüştü.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in resmi ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif'i bakanlıkta askeri törenle karşıladı. Bakan Asif'in şeref defterini imzalamasının ardından 2 bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. İkili ilişkiler, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, savunma sanayinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar tarafından Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlara vurgu yapıldı, 2 ülke arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değinildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Milli Savunma Bakanlığı#MSB

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor

Kırık kalp sendromu ölümüne sebep oldu... 'Sadece üzüntü değil, aşırı mutlulukla da yaşanıyor'

#Kırık Kalp Sendromu
Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

Çocukluğundaki güneş yanığı 40 yıl sonra kansere sebep oldu… ‘Güneşe bir kez maruz kalmak bile yeterli’

#Sağlık
Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para