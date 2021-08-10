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Haber Giriş: 10.08.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Bakan Akar Pakistan'a gitti!

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Bakan Akar Pakistan'a gitti!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’a gitti. Ziyarette iki ülke arasındaki askerî, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî ziyarette bulunmak üzere Pakistan’a gitti. Bakan Akar’ın üst düzey görüşmeler gerçekleştireceği ziyarette; iki ülke arasındaki askerî, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

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