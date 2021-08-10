Bakan Akar Pakistan'a gitti!

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî ziyarette bulunmak üzere Pakistan’a gitti. Bakan Akar’ın üst düzey görüşmeler gerçekleştireceği ziyarette; iki ülke arasındaki askerî, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî ziyarette bulunmak üzere Pakistan’a gitti.

Bakan Akar’ın üst düzey görüşmeler gerçekleştireceği ziyarette; iki ülke arasındaki askerî, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulacak.🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/7wM5XouWjB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2021

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