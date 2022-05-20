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Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

#Milli Savunma Bakanlığı#Pakistan#Hulusi Akar
Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

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Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'ın denize indirilme töreni çerçevesinde Pakistan’ın Karaçi kentine gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarını sürdürüyor. Akar, Karaçi Limanı’nda katıldığı törenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, savunma sanayiinde iş birliği imkanları değerlendirildi.

Bakan Akar görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlarla, iki ülke halklarının kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğini belirten Akar, iki ülke arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değinildi.

Görüşmede, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da yer aldı.

Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pakistan#Hulusi Akar

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