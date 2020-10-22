MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı
GeriGündem Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 18:39 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video telekonferans yöntemi ile bağlandığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk gün oturumlarına katıldı. NATO Karargahında Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili Ayrıştırma Mekanizmasının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin de gündeme geldiği toplantıda, Bakan Hulusi Akar tarafından Türkiye’nin NATO’ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetleri ilişkin görüş ve önerileri dile getirildi. NATO Savunma Bakanları toplantısının yarınki oturumla devam edeceği belirtildi.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle