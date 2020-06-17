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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 23:00,Son Güncelleme:

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın da devam edecek toplantıya Milli Savunma Bakanlığı karargahından katılıyor" ifadelerine yer verildi. 

TOPLANTI YARIN DA DEVAM EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na yarın devam edilmek  üzere ara verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 NATO ülkesinin Savunma Bakanlarının katıldığı video tele konferans toplantısında, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlerimize ilişkin görüş ve önerilerimizi dile getirdi. Toplantı yarın da devam edecek" denildi.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katıldı


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