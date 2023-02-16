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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

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#Hulusi Akar#Jens Stoltenberg#NATO
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 20:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakan Akar ve Stoltenberg Hatay'da depremin verdiği zararı havadan inceledi.

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“Asrın felaketinin” olarak nitelendirilen depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Stoltenberg daha sonra uçakla geldiği Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından karşılandı. Buradan helikopterlere geçen Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hatay'da depremin verdiği zararı havadan inceledi. Akar tarafından Stoltenberg’e Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem ve sonrasındaki çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

"DAYANIŞMA VE OMUZ OMUZA DURUŞUN EN NET GÖSTERGESİ"

Bakan Akar'ın görüşme sırasında iki yıkıcı deprem felaketi sonrasında gösterilen dayanışma ve gerçekleştirilen ziyaretin yanı sıra depremde hayatını kaybedenleri anmak için NATO Karargahında tüm bayrakların yarıya indirilmesi ve 14 Şubat'taki NATO Savunma Bakanları Toplantısının açılışındaki saygı duruşundan dolayı Stoltenberg’e teşekkür ettiği öğrenildi.

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Tüm bunları NATO’nun birlik ve dayanışmasının en açık göstergesi olarak nitelendiren Akar'ın görüşmede şu ifadeleri kullandığı bildirildi:

"Tüm bu faaliyetler NATO’nun birlik, dayanışma ve müttefiklik ruhunun en açık, anlamlı göstergesidir. Yaşadığımız depremler, yüzyılın en büyük doğal afetlerindendir. Bu zor günlerde bizlere destek veren her bir müttefikimize, ortaklarımıza, dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zor günlerden sonra İttifakın Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi’ni (EADRCC) aktive etmesini ve İskenderun’da iki bin kişilik çadır kent kurma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

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#Hulusi Akar#Jens Stoltenberg#NATO

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