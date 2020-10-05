Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Millî Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Baş başa gerçekleştirilen görüşme sonrasında Bakan Akar ve Stoltenberg heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargâhı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde Bakan Akar tarafından; "NATO Karargâhı'nda yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmasının önemi ile Türkiye'nin konunun diyalogla ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürdüğü" ifade edildi.