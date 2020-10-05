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Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerde başta Doğu Akdeniz ile Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantılarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Millî Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Baş başa gerçekleştirilen görüşme sonrasında Bakan Akar ve Stoltenberg heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargâhı'nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Görüşmelerde Bakan Akar tarafından; "NATO Karargâhı'nda yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmasının önemi ile Türkiye'nin konunun diyalogla ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürdüğü" ifade edildi.

 

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