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Bakan Akar, NATO Destek Ajansı Genel Müdürü Cummings'i kabul etti

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#Milli Savunma Bakanlığı#AFAD#NATO
Bakan Akar, NATO Destek Ajansı Genel Müdürü Cummingsi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 23:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Destek Ajansı (NSPA) Genel Müdürü Stacy A. Cummings'i kabul etti.

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NATO Destek Ajansı (NSPA) Genel Müdürü Stacy A. Cummings, Hatay'ın Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesinde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulunmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.

Görüşmede NATO tarafından Türkiye'ye gönderilen 4 bin kişilik çadırların yanı sıra ilave gönderilecek 4 bin kişilik çadırların kurulumu ve oluşturulacak çadır kentlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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#Milli Savunma Bakanlığı#AFAD#NATO

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