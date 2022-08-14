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Bakan Akar: Mehmetçik operasyonlarda Türkün gücünü gösteriyor

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#Hulusi Akar#Kurtdereli Yağlı Pehlivan Güreşleri#Pehlivan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 21:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Balıkesir’de düzenlenen Kurtdereli Yağlı Pehlivan güreşlerinin final gününe katıldı. Akar, burada yaptığı konuşmada, "Burada esas olan Türkün gücünü göstermek. Bu meydanda pehlivanlarımız Türkün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor. Hepiniz sağ olun, var olun" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 62ncisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Pehlivan Güreşlerinin final gününe katıldı. Güreşlere Bakan Akar’ın yanı sıra, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Adil Çelik, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Akar: Mehmetçik operasyonlarda Türkün gücünü gösteriyor


’PEHLİVANLAR MEYDANDA, MEHMETÇİK OPERASYONLARDA TÜRKÜN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR’

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Toplamda 14 ayrı kategoride düzenlenen güreşlerin final müsabakası öncesinde Bakan Akar, finale kalan başpehlivanlar Yusuf Can Zeybek ve Hüseyin Gümüşala'na başarılar diledi. Akar, burada yaptığı konuşmada, "Çok sevgili hemşerilerim, değerli güreş severler, hepinizi sevgiyle saygıyla, hasretler selamlıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Ata sporumuz, bu yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz ve devamını diliyoruz. Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türkün gücünü göstermek. Bu meydanda pehlivanlarımız Türkün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor. Hepiniz sağ olun, var olun" dedi. Bakan Akarın konuşmasının ardından tribünlerden ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı atıldı.

Final müsabakasında Zeybek, rakibi Hüseyin Gümüşalan’ı puanlama bölümünde tuş ederek, altın kemeri ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı kazandı. Güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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#Hulusi Akar#Kurtdereli Yağlı Pehlivan Güreşleri#Pehlivan

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