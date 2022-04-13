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Bakan Akar: Mayınların menşei tam bilinmiyor

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Mayın
Bakan Akar: Mayınların menşei tam bilinmiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz’de tespit edilen mayınlarla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

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Akar başkanlığında TSK komuta kademesinin katılımıyla videokonferans toplantısı yapıldı. Bakan Akar, geçen hafta Bulgaristan, Polonya, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan Savunma Bakanları ile altılı videokonferans toplantısına ilişkin şu bilgileri verdi: “Görüşmelerimizde sivillerin tahliyesi ve insani yardımın yanı sıra mayınla mücadele konusu da gündeme geldi. İhtiyaç durumunda kıyıdaş ülkelere de yardımcı olabileceğimizi söyledik. Mayınların menşeine ilişkin elimizde kesinleşen bir bilgi yok. İncelemelerimiz hassasiyetle devam ediyor.”

Bakan Akar: Mayınların menşei tam bilinmiyor

UÇAKLAR SAĞLAM

BAKAN Akar “Ukrayna’ya yönelik insani yardım konusunda Türkiye önemli çalışmalar yaptı ve yapmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız devlet başkanları ile bizler de bakanlarla görüşerek bir an önce ateşkese ulaşmaya gayret gösteriyoruz” dedi. Akar, Borispol Havalimanı’nda kalan iki A400M nakliye uçağıyla ilgili şöyle konuştu: “Hem uçuş ekibi hem teknik ekip gidip uçaklarımızı kontrol etti. Uçaklarımız sağlam durumda, şu ana kadar bir sorun yok. Şartlar müsait olduğu ilk anda uçaklarımızı yurda getireceğiz.”

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Mayın

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