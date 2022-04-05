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Bakan Akar, Malili mevkidaşı Camara ile bir araya geldi

#Hulusi Akar#Mali Savunma Bakanlığı#Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile bakanlıkta görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile bir araya geldi.

MALİ'DE GERÇEKLEŞEN SALDIRILARA KINAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüşmesinde, Mali’de son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınayarak Türkiye’nin terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

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