Bakan Akar Macaristan Savunma Bakanı Benko ile görüştü

İki Bakan baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmeler sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Akar, “değerli dostum” diye hitap ettiği Macaristan Savunma Bakanı Benko’ya gösterdiği misafirperverlik ve sıcak ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmelerin son derece yapıcı ve verimli olduğunun altını çizen Bakan Akar, “Savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere tüm konuları bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduk. Savunma sanayii dâhil, ikili askerî iş birliği alanlarında neler yaptığımızı ve bundan sonra neler yapmamız gerektiğini de bir kez daha çalıştık. Yapıcı şekilde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk.” diye konuştu.

“Her zaman gerçek bir dost ve müttefik olarak gördüğümüz Macaristan ile savunma ve güvenlik konularında çok hızlı ilerleme kaydedebileceğimizi ifade etmek istiyorum.” diyen Bakan Akar, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Avrupa Birliği savunma ve güvenlik konuları ile Ege, Balkanlar, Azerbaycan, Libya ve Afganistan konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bakan Akar, bu konularda Türkiye’nin görüş ve tutumlarını açık şekilde paylaşma fırsatı bulduğunu belirterek “Karşılıklı iş birliğimizin, beraber çalışmamızın sadece Macaristan ve Türkiye için değil, aynı zamanda NATO ve AB’nin güvenlik konularındaki çalışmalarına çok önemli katkılar sağlayacağının da altını çizmek istiyorum.” dedi.

Karşılıklı eğitim, personel değişimi ve tatbikatların iki ülke arasındaki askerî iş birliği konularının başında yer alacağını dile getiren Bakan Akar, şunları söyledi:

“Macaristan Başkanı Sayın Orban ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerde çizilen bir çerçeve var. Bu çerçeve içinde bizim savunma iş birliği konularını gerçekleştirmemiz gerçekten çok kolay olmaktadır. Savunma ve güvenlik konusunda iki ülke arasındaki iş birliği iradesi çok açık ve net. Bu siyasi iradeye bağlı olarak askerler arasındaki görüşmelerle teknik ve operasyonel konuların bir an önce ilerlemesi mümkün olacaktır. Bu çerçevede askerî diyalog toplantılarına önem veriyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle askerî diyalog toplantılarımızı geçen sene yüz yüze yapmak mümkün olmadı. Uzaktan görüntülü görüşme ile bu toplantılar gerçekleştirildi. Bunun en kısa zamanda tekrarlanmasını, bu yıl da söz konusu görüşmelerin yapılmasını arzu ediyoruz. Bunun çok faydalı olacağını değerlendiriyorum.”

BAKAN AKAR’DAN DAVET

Bakan Akar, NATO’nun VJTF 2021 sorumluluğunun Türkiye’de olduğunu belirterek Macaristan’ın buradaki katkısının daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmesini paylaştı.

Orta Avrupa Tümeni konusundaki Macaristan inisiyatifini önemli olarak nitelendiren Bakan Akar, “Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz. Bunun herkes tarafından görülmesi, bilinmesi lazım. NATO çerçevesinde de tarihî perspektif içinde de Macaristan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bizim için çok önemli, anlamlı.

Önümüzdeki dönemde, alınan kararlar çerçevesinde ilişkilerimizin daha da gelişeceğini söylemek mümkün. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğinin sadece iki ülke için değil başta Avrupa ve NATO olmak üzere tüm bölge ve Avrupa için de önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar sözlerinin sonunda “değerli dostum” diye hitap ettiği, Benko’yu Türkiye’ye davet etti.

MACARİSTAN SAVUNMA BAKANI BENKO

Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko ise Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile dostluğunun yeni olmadığını, Bakan Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı yaptığı döneme kadar uzandığını vurguladı.

Bakan Akar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Macaristan Savunma Bakanı Benko, “İleriyi gösteren birçok önemli konuyu görüşebildik. Bizim ortak çalışmalarımız NATO içerisinde gerçekleşiyor ve ortak amacımız güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasıdır.” diye konuştu.

Bakan Akar ile 1’inci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri’ni ziyaret ettiklerini anımsatan Bakan Benko, Koronavirüs salgını geçtikten sonra Bakan Akar ile Gelibolu’daki Macar Anıtı’nı ziyaret etme kararı aldıklarını belirtti.

Batı Balkanlar’da barış ve güvenliği sağlamada görevli Türk barış misyonunun önemli katkılarda bulunduğunu aktaran Bakan Benko, yasa dışı göçle mücadelenin kendileri için de önemli bir konu olduğunu ifade etti. Bakan Benko bununla ilgili, “Türkiye kendi topraklarında 4 milyon mülteciyi barındırmak ve beslemekle bütün Avrupa’ya ve Macaristan’a büyük katkı sağladı. Bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem onun hükûmetine hem de Akar’a tebrik ve derin teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

BAKAN BENKO’DAN TÜRK YILDIZLARI TALEBİ

Orta Avrupa’daki barışın sağlanması ve güvenliğin artırılmasına yönelik kurdukları Orta Avrupa Tümenine Türkiye tarafından verilecek destekten dolayı teşekkür eden Bakan Benko, “Hem eğitim hem de yetenekleri geliştirme alanında iş birliğimizi devam ettirebilirsek o zaman ancak sonuç alabiliriz.” diye konuştu.

Savunma sanayii alanındaki iş birliğinin de önemine değinen Bakan Benko, Türkiye’yi koronavirüs ile mücadelesindeki başarıdan dolayı tebrik etti, bu konuda tecrübe alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Uluslararası bir uçuş etkinliği düzenlemeye hazırlandıklarını da aktaran Bakan Benko, Bakan Akar’dan Türk Yıldızları’nın da bu gösteride yer almasını istediklerini söyledi. Bakan Akar’ın konuya ilişkin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Macaristan Savunma Bakanı Benko, iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.