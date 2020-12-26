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AA-DHA
Haber Giriş: 26.12.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Bakan Akar Libya'ya gidiyor

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Libya’ya gitti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Esenboğa Havalimanı’ndan Libya'ya hareket etti.

Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşecek. Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

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