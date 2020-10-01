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DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü

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Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile bir araya geldi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin istikrarlı, bağımsız ve egemen Libya'nın desteklendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Libyalı mevkidaşı Namroush ile görüştü

Görüşmede Bakan Akar, Türkiye’nin Libyalılara verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini; istikrarlı, bağımsız ve egemen Libya'yı desteklediğini belirtti.

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