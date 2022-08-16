Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri'yi kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Libya#Halid Ammar El-Mişri
Bakan Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişriyi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 19:07

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmede, Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldığı, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine askeri eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceği belirtildiği öğrenildi.

Bakan Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişriyi kabul etti

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan açıklamada, “Ülkemizin Libya, Libyalılarındır, anlayışıyla Libya'nın barış, huzur ve refahı için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği ifade edildi. Ayrıca, önümüzdeki dönemde çatışmaların önlenmesi ve kardeş kanının akmaması için her türlü girişimde bulunulmasının önemine vurgu yapıldı” ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Akar#Libya#Halid Ammar El-Mişri

BAKMADAN GEÇME!

8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü

BAKMADAN GEÇME!

8 uzman 1 soru Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi

8 uzman 1 soru! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

#Altın Fiyatları
Depremin ardından 23 yıl: Marmarada süre azaldı mı Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor

Depremin ardından 23 yıl: Marmara'da süre azaldı mı? Başka hangi bölgelerde büyük depremler bekleniyor?

#Deprem
Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Fengden flaş Langya açıklaması

Korona bitmeden yeni virüs... Dr. Zhu Feng'den flaş Langya açıklaması

#Langya Virüsü