Bakan Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri'yi kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmede, Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldığı, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine askeri eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceği belirtildiği öğrenildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan açıklamada, “Ülkemizin Libya, Libyalılarındır, anlayışıyla Libya'nın barış, huzur ve refahı için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği ifade edildi. Ayrıca, önümüzdeki dönemde çatışmaların önlenmesi ve kardeş kanının akmaması için her türlü girişimde bulunulmasının önemine vurgu yapıldı” ifadeleri yer aldı.