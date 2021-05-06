Bakan Akar, Letonya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu'' denildi.

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