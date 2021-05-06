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Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Letonya Savunma Bakanı ile görüştü

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Bakan Akar, Letonya Savunma Bakanı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu'' denildi. 

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