Bakan Akar, Kuveyt Savunma Bakan Yardımcısı Al-Sabah’ı kabul etti

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Türkiye'de bulunan Kuveyt Savunma Bakan Yardımcısı Al-Sabah’ı kabul etti. Görüşmede askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı’nın (SAHA EXPO) açılışının ardından Pakistan Savunma Üretim Bakanı Israr Tareen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Akar, Kuveyt Savunma Bakan Yardımcısı Sheikh Fahad Jaber Al Ali Al-Sabah’ı kabul etti. Görüşmelerde başta askerî eğitim iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı