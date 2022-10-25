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Bakan Akar, Kuveyt Savunma Bakan Yardımcısı Al-Sabah’ı kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Kuveyt#Milli Savunma Bakanlığı
Bakan Akar, Kuveyt Savunma Bakan Yardımcısı Al-Sabah’ı kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 20:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuveyt Savunma Bakan Yardımcısı Al-Sabah’ı kabul etti. Görüşmelerde; askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ele alındı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Türkiye'de bulunan Kuveyt Savunma Bakan Yardımcısı Al-Sabah’ı kabul etti. Görüşmede askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Kuveyt Savunma Bakan Yardımcısı Al-Sabah’ı kabul etti

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı’nın (SAHA EXPO) açılışının ardından Pakistan Savunma Üretim Bakanı Israr Tareen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Akar, Kuveyt Savunma Bakan Yardımcısı Sheikh Fahad Jaber Al Ali Al-Sabah’ı kabul etti. Görüşmelerde başta askerî eğitim iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi. 

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#Hulusi Akar#Kuveyt#Milli Savunma Bakanlığı

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